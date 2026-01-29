Mercato Milan ultimi giorni di fuoco | tutto su Mateta Goretzka nulla da fare? Coppola vola via

Il mercato del Milan entra nel vivo e le notizie di oggi tengono tutti con il fiato sospeso. In attesa di conoscere le mosse ufficiali, si parla molto di Mateta, che sembra sempre più vicino ai rossoneri. Goretzka resta in bilico: al momento, niente accordo e la situazione non si sblocca. Intanto, Coppola ha deciso di lasciare il club e vola via, aprendo nuovi scenari per il futuro. La giornata è stata ricca di colpi di scena e ancora non si sa come finirà.

Nella giornata di oggi, giovedì 28 gennaio 2026, sono stati molti i quotidiani e siti web che hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non poteva essere altrimenti viste le numerose notizie di mercato che hanno intaccato i rossoneri. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Negli ultimi tempi il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco è stato accostato al Milan. Nelle ultime ore, però, sul calciatore ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. A fornire gli ultimi aggiornamenti è stato Matteo Moretto: LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan non molla Mateta: i rossoneri pronti a soffiare il calciatore al. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nelle ultime ore di mercato si intensificano le trattative tra Juventus e altre società, con particolare attenzione al possibile scambio tra Loftus-Cheek e Gatti.

Il Milan si prepara a rinforzare il centrocampo durante il mercato estivo, focalizzandosi su un importante profilo a costo zero.

