Napoli Milan Allegri alla vigilia della semifinale di Supercoppa | Importante recuperare tutti abbiamo sempre giocato con gli stessi Poi il commento sui giovani

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, l'allenatore della Juventus, Allegri, ha commentato l'importanza di recuperare tutti i giocatori, sottolineando l'uso costante degli stessi in campo. Ha inoltre parlato delle possibili variazioni tattiche e dell'inserimento dei giovani, anticipando le scelte per la sfida in Arabia.

Napoli Milan, Allegri alla vigilia della Supercoppa: le parole sulle possibili variazioni tattiche, i recuperi ed i giovani. L'ex allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Milan, semifinale di Supercoppa Italiana i nsieme a Mike Maignan: Sulle differenza tra le sfide con le piccole e i big match: «Domani è una partita completamente diversa, è una partita secca contro un Napoli molto forte. Sarà complicata e difficile. Ci sono dei momenti in cui prendiamo dei gol in cui possiamo fare meglio». Su possibili variazioni tattiche: «Non è questione di 4-3-3 o 3-5-2.

La CONFERENZA in 5 minuti Allegri alla vigilia di NAPOLI-MILAN

