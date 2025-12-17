Allegri allontana le voci | In questo momento il nostro mercato è recuperare gli infortunati poi vedremo…
Allegri smorza le voci di mercato: il focus del Milan è recuperare gli infortunati, poi si valuterà il resto. L’allenatore rossonero ha condiviso le sue considerazioni ai microfoni di 'SportMediaset' in vista della sfida con il Napoli, lasciando intendere che l’attenzione attuale è sulla rosa e sui recuperi, mentre il mercato di gennaio resta in secondo piano.
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset'. Tra gli argomenti alla vigilia di Napoli-Milan, anche il mercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MASSIMILIANO ALLEGRI L'allenatore del Milan allontana le voci di un possibile addio
