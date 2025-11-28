Come velocizzare il PC e migliorare le prestazioni di Windows
Il degrado delle prestazioni di un computer nel tempo non è una fatalità, ma la conseguenza di un accumulo progressivo di software, servizi in background e aggiornamenti mal ottimizzati che saturano le risorse. Spesso si incolpa l'hardware datato quando il vero colpevole è una gestione software trascurata o troppo permissiva verso le applicazioni che pretendono di avviarsi da sole. Formattare tutto è una soluzione drastica e spesso non necessaria; intervenire chirurgicamente sui processi e sulla pulizia dei file di sistema permette di restituire scatto e fluidità anche a macchine con qualche anno sulle spalle, senza dover spendere denaro in potenziamenti hardware immediati. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
