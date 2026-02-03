Miastenia grave da oggi in Campania molti pazienti possono effettuare la terapia a casa 

Da oggi in Campania molti pazienti con miastenia grave potranno ricevere la terapia a casa. L’Aifa ha appena approvato un nuovo trattamento che permette ai malati di autosomministrarsi il farmaco senza dover andare in ospedale. La novità aiuta a vivere meglio, meno spesso in ambulatorio, e dà più autonomia a chi convive con questa malattia.

Appena approvata dall’Aifa, già disponibile in Campania, una terapia innovativa per l’autosomministrazione domiciliare: aumenterà l’indipendenza del paziente con miastenia grave e ridurrà il carico ambulatoriale e ospedaliero. Da oggi molti pazienti campani affetti da miastenia grave – una malattia autoimmune rara e cronica che toglie forza ai muscoli, causando una debolezza debilitante – possono somministrarsi la terapia direttamente a casa, in pochi secondi e in totale sicurezza. Appena approvata dall’Aifa, è ora disponibile anche in Campania una terapia innovativa (efgartigimod alfa) in siringa preriempita che può essere autosomministrata a domicilio e non in ospedale, dopo un’attenta valutazione del medico e un’adeguata formazione sulla tecnica di iniezione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Da oggi, in Sicilia, i pazienti affetti da miastenia grave possono ricevere la terapia a domicilio.

Da oggi, i pazienti siciliani affetti da miastenia grave possono ricevere il trattamento a domicilio grazie all'approvazione dell'Aifa.

