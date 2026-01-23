Miastenia grave c' è l' ok dell' Aifa | arriva in Sicilia il farmaco per curarsi a casa da soli

Da oggi, i pazienti siciliani affetti da miastenia grave possono ricevere il trattamento a domicilio grazie all’approvazione dell’Aifa. Questa novità consente loro di somministrare la terapia in modo semplice e sicuro, migliorando la gestione della malattia cronica e offrendo maggiore autonomia. La possibilità di curarsi a casa rappresenta un passo importante nel percorso di cura per questa condizione rara e debilitante.

