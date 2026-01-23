Miastenia grave c' è l' ok dell' Aifa | arriva in Sicilia il farmaco per curarsi a casa da soli
Da oggi, i pazienti siciliani affetti da miastenia grave possono ricevere il trattamento a domicilio grazie all’approvazione dell’Aifa. Questa novità consente loro di somministrare la terapia in modo semplice e sicuro, migliorando la gestione della malattia cronica e offrendo maggiore autonomia. La possibilità di curarsi a casa rappresenta un passo importante nel percorso di cura per questa condizione rara e debilitante.
Da oggi i pazienti siciliani affetti da miastenia grave - una malattia autoimmune rara e cronica che toglie forza ai muscoli, causando una debolezza debilitante e potenzialmente letale - possono somministrarsi la terapia direttamente a casa, in pochi secondi e in totale sicurezza.
Miastenia grave, un caso ogni 5mila persone: da oggi in Sicilia i pazienti possono effettuare la terapia a casaDa oggi, in Sicilia, i pazienti affetti da miastenia grave possono ricevere la terapia a domicilio.
