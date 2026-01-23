Miastenia grave un caso ogni 5mila persone | da oggi in Sicilia i pazienti possono effettuare la terapia a casa

Da oggi, in Sicilia, i pazienti affetti da miastenia grave possono ricevere la terapia a domicilio. Questa malattia autoimmune rara, che provoca debolezza muscolare, richiede trattamenti continui e complessi. La possibilità di somministrarsi le cure in modo sicuro e semplice a casa rappresenta un passo importante per migliorare la qualità di vita dei pazienti e ottimizzare le cure mediche nella regione.

Da oggi i pazienti siciliani affetti da miastenia grave - una malattia autoimmune rara e cronica che toglie forza ai muscoli, causando una debolezza debilitante e potenzialmente letale - possono somministrarsi la terapia direttamente a casa, in pochi secondi e in totale sicurezza. Appena approvata dall’Aifa, è ora disponibile anche in Sicilia una terapia innovativa (efgartigimod alfa) in siringa preriempita che può essere autosomministrata a domicilio e non in ospedale. “Per i pazienti siciliani - dichiara il professore Carmelo Rodolico, ordinario di Neurologia all’Università degli Studi di Messina, direttore della UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari nell’Azienda Ospedaliera Universitaria G.🔗 Leggi su Messinatoday.it Undici persone in Terapia intensiva. A Forlì grave una bimba di due anniA Forlì si trova una bambina di due anni in condizioni gravi in terapia intensiva. Leggi anche: Miastenia, in Sardegna su mille pazienti stimati solo metà nel registro Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Miastenia grave: da oggi in Toscana i pazienti possono effettuare la terapia a casa; Tumore del pancreas, colesterolo, epatite B, Hiv: le nuove cure nel 2026 (grazie anche all'IA); Imprese, Rovere (Poste): Talenti essenziali per competitività. Miastenia grave, da oggi in Sicilia i pazienti possono effettuare la terapia a casaDa oggi i pazienti siciliani affetti da miastenia grave – una malattia autoimmune rara e cronica che toglie forza ai muscoli, causando una debolezza debilitante e potenzialmente letale – possono […] ... blogsicilia.it Da oggi in Toscana i pazienti affetti da miastenia grave possono curarsi a casaAppena approvata dall’Aifa e già disponibile in Toscana una terapia innovativa per l’autosomministrazione domiciliare: aumenta l’indipendenza del paziente con miastenia grave e riduce il carico ambula ... intoscana.it Appena approvata dall’Aifa e già disponibile in Toscana una terapia innovativa per l’autosomministrazione domiciliare: aumenta l’indipendenza del paziente con miastenia grave e riduce il carico ambulatoriale e ospedaliero https://bit.ly/miasteniacasa26 - facebook.com facebook Appena approvata dall’Aifa e già disponibile in Toscana una terapia innovativa per l’autosomministrazione domiciliare: aumenta l’indipendenza del paziente con miastenia grave e riduce il carico ambulatoriale e ospedaliero bit.ly/miasteniacasa26 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.