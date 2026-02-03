Venerdì mattina, le previsioni parlano di un cielo coperto su tutta Roma, con molte nuvole che si alternano a qualche schiarita. La giornata si prospetta caratterizzata da piogge deboli e intermittenti, soprattutto nel pomeriggio, mentre le temperature resteranno basse, con un calo rispetto ai giorni scorsi. La situazione si conferma simile anche nel resto del Lazio, con alcuni momenti di asciutto ma ancora con nuvole dense in cielo. La notte porterà deboli fenomeni, principalmente nel territorio appenninico, con neve oltre i 1000 metri. La

meteo venerdì trovati all'ascolto poi le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la terra e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre i 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 03-02-2026 ore 06:15

Approfondimenti su Roma Meteo

Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata.

Il 3 gennaio 2026 a Roma, alle 06:15, il cielo si presenta generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti.

Ultime notizie su Roma Meteo

