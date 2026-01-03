Il 3 gennaio 2026 a Roma, alle 06:15, il cielo si presenta generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteorologiche sono stabili su gran parte del territorio, con addensamenti bassi in pianura e schiarite in altre zone. La giornata si manterrà caratterizzata da tempo asciutto, con possibili variazioni tra mattina e sera. Le previsioni sono fornite dal Centro Meteo Italiano.

meteo venerdì Turati raccolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti Bassi in pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni concedi per lo più soleggiato è ancora qualche addensamento basso supposte pianure tra la sera per la notte si rinnovano condizioni di tempo sta in prevalenza dice ridere gli addensamenti Bassi al nord ovest al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti maggiori chiarite tra Toscana e Umbria al pomeriggio a te Siamo seri per lo più soleggiati tratterà te la notte ti rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di ieri sera su tutti i settori al sud Al mattino pioggia tra Calabria e Sicilia sulle coste della Sardegna asciutta con nuvolosità e schiarite al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori prevalentemente soleggiato sulle altre regioni tra la sera per la notte tempi miglioramento anche tra Calabria e isole maggiori Salvo dei fenomeni residui minime massime in generale diminuzione su tutta l'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 03-01-2026 ore 06:15

