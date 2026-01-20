Sant’Agostino si rilancia Il Mesola sempre più giù

Il campionato di Eccellenza riprende domani con il recupero del turno dell’Epifania. Nel fine settimana, Sant’Agostino ha ottenuto una buona prestazione, mentre la Comacchiese ha rallentato la propria corsa. Il Mesola, invece, prosegue il suo momento difficile e si allontana dalla zona salvezza. La stagione si mantiene aperta a diversi scenari, con le squadre impegnate a migliorare le proprie posizioni.

In Eccellenza si torna in campo già domani per il recupero del turno dell’Epifania, ma intanto il fine settimana ha sorriso al Sant’Agostino e parzialmente anche alla Comacchiese, mentre continua il periodo negativo del Mesola sempre più lontano dalla salvezza. Nell’anticipo del sabato i ramarri hanno centrato una vittoria preziosissima sul campo della Sampierana, nonostante non fossero al meglio per via di qualche defezione nell’undici titolare soprattutto nel reparto avanzato, con l’esordio del classe 2008 Bevilacqua e la panchina iniziale per Vanzini e Pierfederici. Ci hanno pensato allora Fiore e Nisi a sbloccare il match e a portare la truppa di mister Biagi sul 2-0 a inizio ripresa, cinica e concreta al punto giusto, capace di punire i padroni di casa a cavallo tra i due tempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

