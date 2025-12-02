Spostiamo le postazioni var lontane dalle panchine così l’arbitro decide in tranquillità | la proposta di Maurizio Sarri
“Mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto”. La proposta arriva da Maurizio Sarri – allenatore della Lazio – a Sport Mediaset. Il riferimento è ovviamente al rigore richiesto dalla squadra biancoceleste nel finale della gara di campionato con il Milan. L’allenatore della Lazio però non vuole sentire parlare di vendette. “Rivalsa? Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa”. In una delle ultime azioni della sfida tra Milan e Lazio – con i rossoneri in vantaggio per 1-0 per il gol di Rafael Leao – su un cross in area, infatti, il difensore della Lazio Alessio Romagnoli calcia al volo con il piattone di sinistro, ma Pavlovic – di spalle – devia con il gomito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Spostiamo le postazioni var lontano dalle panchine, così l’arbitro decide in tranquillità”: la proposta di Maurizio Sarri - “Mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. Scrive ilfattoquotidiano.it
Sarri: "Spostiamo il monitor Var lontano dalle panchine" - Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ai microfoni di Sportmediaset, torna sull'episodio arbitrale che tanto ha fatto discutere nel match di domenica sera con il Milan: "Bisogna azzerare tutto e rib ... Come scrive msn.com
Sarri torna sull’episodio di Milan-Lazio, è una frecciata per Allegri: “Postazioni VAR lontano dalle panchine” - Marusic e invita a non cercare alibi arbitrali alla vigilia della sfida con il Milan ... Scrive fanpage.it
Sarri torna su Milan-Lazio: “Spostiamo le postazioni VAR nel lato opposto alle panchine” - L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è tornato a parlare dell'episodio della gara di San Siro contro il Milan ... Si legge su gianlucadimarzio.com
Caos Milan-Lazio, la proposta di Sarri: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine. L'arbitro deve decidere intranquillità" - Giovedì sera all'Olimpico ci sarà un'altra sfida contro il Milan, stavolta valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: " Rivalsa? Si legge su eurosport.it