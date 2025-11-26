Rosignano | Mercato settimanale in crisi operatori in calo e banchi vuoti Confcommercio | Situazione non più sostenibile
Banchi vuoti e operatori in calo. Fiva Confcommercio, tramite il presidente provinciale Attilio Camposano, esprime preoccupazione in merito alle sorti del mercato settimanale del lunedì di Rosignano e auspica "una soluzione in tempi brevi". Un nercato che, sottolinea Confcommercio, "da tempo.
𝐍𝐢𝐝𝐢 𝐆𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬: 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐨𝐥𝐯𝐚𝐲! Auditorium Comunale, Piazza del Mercato - Rosignano Solvay 26 novembre ⏰ 10:00 – 13:00 Un importante appuntamento promosso dalla Regione Toscana per informare sulla misur
Rosignano | Mercato settimanale in crisi, operatori in calo e banchi vuoti. Confcommercio: "Situazione non più sostenibile" - Il presidente provinciale di Fiva Confcommercio, Attilio Camposano, auspica la ripresa del dialogo con il Comune per cercare di risolvere quanto prima la situazione Banchi vuoti e operatori in calo.
La crisi del mare in Toscana anche da Donoratico a Rosignano: «C'è bisogno di un equilibrio tra qualità e prezzi» - «Se con un pattino uno va da San Vincenzo a Cecina si rende conto della bellezza straordinaria del mare, della spiaggia, della macchia mediterranea, l'oasi di Bolgheri, un incanto.
Chimica: Pd, Governo intervenga su crisi Ineos a Rosignano - 'Non possiamo permettere che anche Rosignano diventi un nuovo simbolo della crisi industriale