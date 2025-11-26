Rosignano | Mercato settimanale in crisi operatori in calo e banchi vuoti Confcommercio | Situazione non più sostenibile

26 nov 2025

Banchi vuoti e operatori in calo. Fiva Confcommercio, tramite il presidente provinciale Attilio Camposano, esprime preoccupazione in merito alle sorti del mercato settimanale del lunedì di Rosignano e auspica “una soluzione in tempi brevi”.  Un nercato che, sottolinea Confcommercio, “da tempo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

