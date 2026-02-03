Mercato sensazioni obiettivi | ci siamo a Sepang scatta la stagione della MotoGP

La stagione della MotoGP inizia ufficialmente a Sepang. I test in pista segnano il ritorno alle competizioni dopo la pausa invernale, e i piloti si preparano a dare il massimo. La voglia di andare forte e le sfide sono già nell’aria, mentre i team cercano di mettere a punto le moto per affrontare al meglio il nuovo campionato.

Ci siamo: a Sepang scatta la stagione della MotoGP Si comincia. Coi test di Sepang domani parte la stagione, l’ultima con i motori da 1000 cmc, un’annata che se sotto il profilo della tecnica non presenta grandi novità e dunque promette (minaccia?) di ripetere molte dinamiche e cliché visti nel 2025, dall’altro garantisce scossoni, almeno sul piano emotivo. Perché per molti sarà da separati in casa, inevitabilmente. Come è ormai abitudine in questa MotoGP dai contratti biennali, le scadenze sono tutte o quasi contemporanee e al via degli anni pari la prima esigenza è organizzarsi per il biennio successivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

