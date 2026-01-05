Il titolo “Vale più di una Ferrari” richiama l’attenzione su un tonno dal valore eccezionale. In questo articolo, si analizzano i motivi che rendono questo prodotto così costoso, svelando aspetti poco conosciuti del mercato ittico di Tokyo. Un approfondimento che permette di comprendere le dinamiche economiche e gastronomiche di un evento che ha segnato l’inizio del 2026 nel settore.

Il mercato ittico di Tokyo ha aperto il 2026 con un evento destinato a rimanere negli annali della cronaca economica e gastronomica mondiale. Durante la tradizionale asta di Capodanno, un esemplare di tonno dal peso di 243 chilogrammi è stato battuto per la cifra sbalorditiva di 510,3 milioni di yen, che al cambio attuale corrispondono a circa 2,8 milioni di euro. Questo prezzo non rappresenta soltanto una transazione commerciale, ma segna il superamento del precedente record stabilito nel 2019, quando la sede del mercato si era appena trasferita dallo storico distretto di Tsukiji alla moderna struttura di Toyosu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Vale più di una Ferrari". Perchè questo tonno costa così tanto: svelato il motivo che nessuno sa

