La Lazio batte il Parma in nove uomini Noslin eroe al Tardini | perché sono stati espulsi Zaccagni e Basic
La Lazio conquista una vittoria al Tardini contro il Parma, giocando in nove uomini. Il protagonista della gara è Noslin, autore del gol decisivo. Durante il match, sono state espulse Zaccagni e Basic, suscitando polemiche. Ecco cosa è successo e le ragioni delle espulsioni, che hanno inciso sull’andamento della partita.
Parma-Lazio 0-1: i biancocelesti vincono al Tardini in nove uomini con gol di Noslin. Espulsi Zaccagni (piede alto) e Basic (reazione): cosa è successo e perché i rossi fanno discutere. Fanpage.it
La Lazio batte il Parma in nove uomini, Noslin eroe al Tardini: perché sono stati espulsi Zaccagni e Basic - Espulsi Zaccagni (piede alto) e Basic (reazione): cosa è successo e perché i rossi fanno discutere. fanpage.it
Sarri diretta dopo Parma-Lazio: interviste e conferenza stampa LIVE - I biancocelesti ritrovano la vittoria in nove, con le discusse espulsioni a Zaccagni e Basic. corrieredellosport.it
Derby Primavera, la Lazio batte in rimonta la Roma al Tre Fontane - facebook.com facebook
Derby Primavera, la #Lazio batte in rimonta la Roma al Tre Fontane x.com
PARMA-LAZIO 3-1 | HIGHLIGHTS | 14ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2024/25