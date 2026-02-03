Mercati azionari statunitensi in lieve rialzo Nasdaq supera la soglia dei 16.000 punti

Wall Street apre la seduta del 3 febbraio 2026 con un aumento modesto. I principali indici statunitensi fanno qualche progresso, con il Nasdaq che supera i 16.000 punti. Gli investitori mostrano segnali di cautela, ma anche di fiducia in una ripresa che sembra consolidarsi. La giornata si apre con un clima di attesa, senza grandi scossoni, ma con la sensazione che i mercati siano pronti a muoversi in una direzione più positiva.

Wall Street apre la seduta del 3 febbraio 2026 con una lieve ma significativa ripresa, segnando un’apertura stabile che rispecchia un clima di cautela ottimista tra gli investitori. Il Dow Jones Industriale guadagna 146,07 punti, ossia lo 0,30%, portandosi a quota 48.845,33, mentre lo S&P 500 si solleva di 9,81 punti (+0,14%) a 7.145,21, e il Nasdaq Composite sale di 48,25 punti (+0,21%) toccando i 23.174,54. Il mercato americano, dopo una settimana segnata da oscillazioni forti legate ai timori legati ai tassi d’interesse e alla crescita economica globale, sembra aver trovato una breccia di fiducia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

