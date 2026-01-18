La mensa scolastica e il rincaro delle tariffe | Ma aumenti proporzionati

La recente variazione delle tariffe della mensa scolastica, approvata con il bilancio comunale, è stata definita dalla sindaca Anna Varisco come un aumento proporzionato, considerandolo un effetto fisiologico piuttosto che una scelta politica. Questa decisione mira a riflettere i costi di gestione, senza eccessivi cambiamenti per le famiglie, mantenendo un equilibrio tra esigenze economiche e servizi educativi.

"Un effetto fisiologico, non una scelta politica". Così la sindaca Anna Varisco (nella foto) ha definito il rialzo dei costi dell’appalto – e delle tariffe per le famiglie – della mensa scolastica, che è stato approvato con l’ultimo bilancio comunale. La precedente concessione del servizio di refezione è scaduta e il nuovo contratto prevede una spesa unitaria del pasto più elevato. Il costo pieno passa, infatti, da 5,40 a 6,56 euro, con un incremento di circa il 21,5%. "Un aumento rilevante – ammette la sindaca – legato all’incremento dei costi di materie prime, energia e personale, che sta interessando tutti i servizi di ristorazione collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

