Macchie di sangue nei piatti dei bambini alla mensa scolastica

Recentemente, a Desenzano del Garda, nel territorio di Brescia, è stata adottata una sanzione riguardante il servizio di mensa scolastica. Tra le criticità riscontrate, sono state segnalate presenze di macchie di sangue sui piatti dei bambini, sollevando preoccupazioni sulla qualità e sulla sicurezza del servizio offerto. Questa situazione richiede un’attenta analisi per garantire la tutela e il benessere degli studenti.

Dopo la segnalazione è scattata la sanzione: multa da 2.500 euro al gestore del servizio È arrivata una sanzione per il servizio di mensa scolastica di Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia. Tutto nasce da una segnalazione del 29 ottobre 2025 arrivata dalla scuola primaria "Laini": durante il pranzo erano state notate "tracce di sangue sotto i piatti o vicine ai contorni". Secondo quanto ricostruito finora, l'episodio sarebbe stato accidentale: un'inserviente si sarebbe ferita mentre maneggiava una teglia, continuando a servire i pasti senza accorgersi subito della perdita di sangue.🔗 Leggi su Today.it

