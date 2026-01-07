Il Costone si prepara al derby di sabato sera alle 21 al PalaOrlandi, affrontando la Mens Sana. Il coach Bonelli evidenzia un percorso positivo, mentre Cerchiaro sottolinea l’importanza di mantenere alta la fisicità e il ritmo. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che si avvicinano con determinazione e concentrazione a un match che promette grande coinvolgimento.

Il Costone si avvia a grandi passi verso il big-match di sabato sera, alle 21 al PalaOrlandi, contro la Mens Sana. Il 2026 del Vismederi è iniziato con una vittoria a La Spezia: un successo che dà morale anche perché la squadra di coach Belletti ha ritrovato Piattelli e Filippo Paoli dopo due lunghi stop per motivi fisici. "Siamo contenti della prima partita, avevamo bisogno della sosta perché dicembre era stato complicatissimo. Avere degli infortuni ci ha impedito di allenarci a pieno. Avere la possibilità di ricominciare con i recuperi di Piattelli e di Paoli, ha portato subito ad ottimi risultati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il ds Bonelli spinge il Costone: "Arriviamo bene al derby". Mens Sana, ricetta Cerchiaro: "Fisicità e ritmo elevato"

