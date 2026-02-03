Menomale che c’è Caliste

La città ha vissuto una giornata difficile, con migliaia di cittadini senza acqua per 24 ore. Famiglie si sono messe in coda davanti alle autobotti, mentre anziani e bambini portavano le taniche. Le scuole sono state chiuse prima del previsto a causa della mancanza d’acqua. La situazione ha creato confusione e disagi in diversi quartieri del V e VI municipio.

Migliaia di cittadini tra il V e il VI municipio a secco per 24 ore. Famiglie in coda davanti alle autobotti, anziani e bambini con le taniche in mano, scuole chiuse anzitempo per mancanza d’acqua. E ancora prima gli allagamenti, causati da un guasto su area privata, che hanno travolto Tor.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Caliste Lazio Il retroscena. La battuta di Allegri: "Oh, menomale che hai fatto gol» Un interessante retroscena emerge dallo spogliatoio del “Franchi”, raccontato da Milannews, in occasione di una recente partita. Menomale che aveva la febbre... Questo è un Pulisic da urlo: "Fino a due giorni fa ero morto" Christian Pulisic dimostra tutta la sua classe con una doppietta decisiva, ribaltando il risultato contro il Torino. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Caliste Lazio Argomenti discussi: Il 2025 della Porsche in Italia: meno male che c’è la 911; Meno male che Sinner c'è; Toro, meno male che Adams Ché, ma È un momento difficile per tutti; Non parliamoci più addosso. Sulla parità di genere rendiamo consapevoli gli inconsapevoli (di F. Zarba). Meno male che c'è Scott. Numeri clamorosi per McTominay, ma lo scozzese dà ragione a ConteMeno male che c'è Scott. Ad entrare nel tabellino die marcatori del Napoli, guarda caso, è stato ancora una volta McTominay. Impermeabile. tuttomercatoweb.com Renzi (Italia Viva): Menomale che Mattarella c’è, soprattutto con un governo sovranistaMenomale che Mattarella c’è. Averlo eletto è stato un bene, a maggior ragione con un governo sovranista. Meloni è zigzagante: sta una volta con volenterosi, un’altra con Trump. Però, dobbiamo essere ... blitzquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.