Menomale che c’è Caliste

Da romatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città ha vissuto una giornata difficile, con migliaia di cittadini senza acqua per 24 ore. Famiglie si sono messe in coda davanti alle autobotti, mentre anziani e bambini portavano le taniche. Le scuole sono state chiuse prima del previsto a causa della mancanza d’acqua. La situazione ha creato confusione e disagi in diversi quartieri del V e VI municipio.

Migliaia di cittadini tra il V e il VI municipio a secco per 24 ore. Famiglie in coda davanti alle autobotti, anziani e bambini con le taniche in mano, scuole chiuse anzitempo per mancanza d’acqua. E ancora prima gli allagamenti, causati da un guasto su area privata, che hanno travolto Tor.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Caliste Lazio

Il retroscena. La battuta di Allegri: "Oh, menomale che hai fatto gol»

Un interessante retroscena emerge dallo spogliatoio del “Franchi”, raccontato da Milannews, in occasione di una recente partita.

Menomale che aveva la febbre... Questo è un Pulisic da urlo: "Fino a due giorni fa ero morto"

Christian Pulisic dimostra tutta la sua classe con una doppietta decisiva, ribaltando il risultato contro il Torino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Caliste Lazio

Argomenti discussi: Il 2025 della Porsche in Italia: meno male che c’è la 911; Meno male che Sinner c'è; Toro, meno male che Adams Ché, ma È un momento difficile per tutti; Non parliamoci più addosso. Sulla parità di genere rendiamo consapevoli gli inconsapevoli (di F. Zarba).

menomale che c èMeno male che c'è Scott. Numeri clamorosi per McTominay, ma lo scozzese dà ragione a ConteMeno male che c'è Scott. Ad entrare nel tabellino die marcatori del Napoli, guarda caso, è stato ancora una volta McTominay. Impermeabile. tuttomercatoweb.com

Renzi (Italia Viva): Menomale che Mattarella c’è, soprattutto con un governo sovranistaMenomale che Mattarella c’è. Averlo eletto è stato un bene, a maggior ragione con un governo sovranista. Meloni è zigzagante: sta una volta con volenterosi, un’altra con Trump. Però, dobbiamo essere ... blitzquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.