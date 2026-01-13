Il retroscena La battuta di Allegri | Oh menomale che hai fatto gol

Un interessante retroscena emerge dallo spogliatoio del “Franchi”, raccontato da Milannews, in occasione di una recente partita. La battuta di Allegri, “Oh, menomale che hai fatto gol”, ha suscitato curiosità e svela un lato più informale e spontaneo del tecnico. Un dettaglio che aggiunge profondità alla narrazione di un momento particolare, offrendo uno sguardo autentico sulla dinamica tra giocatori e allenatori.

C’è un gustoso retroscena che emerge dallo spogliatoio del “Franchi“ e raccontato dal sito Milannews.it che spiega il clima all’interno nello spogliatoio rossonero. Analizzare i problemi va bene (con chiari avvisi ai naviganti), ma senza drammatizzare. Succede che nel post-partita, entrando in sala stampa, Massimiliano Allegri si sia trovato di fronte Christopher Nkunku, che aveva appena finito di rilasciare delle interviste. L’allenatore, al momento di salutare il calciatore, gli ha detto davanti ai giornalisti presenti: "Oh, menomale che hai fatto gol". E giù una risata cui è seguito un abbraccio per stemperare la tensione, la delusione ma pure il timore del pericolo scampato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il retroscena. La battuta di Allegri: "Oh, menomale che hai fatto gol» Leggi anche: Costacurta sul gol di Pulisic: «Akanji è stato lento. Ecco la mossa di Allegri che ha fatto la differenza» Leggi anche: Grande Fratello, Francesca contro Donatella: “Mi hai preso per i capelli, è folle quello che hai fatto” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Retroscena da Firenze: la battuta davanti a tutti di Allegri a Nkunku. E la frecciata decisa alla squadra. Il retroscena. La battuta di Allegri: "Oh, menomale che hai fatto gol» - C’è un gustoso retroscena che emerge dallo spogliatoio del “Franchi“ e raccontato dal sito Milannews. msn.com

Nkunku, spunta il retroscena con Allegri: è successo dopo Fiorentina Milan, tutta l’ironia del tecnico - Nkunku, dopo la rete del pareggio contro la Fiorentina spunta il simpatico retroscena con Massimiliano Allegri: è successo al termine della sfida Il pareggio del “Franchi” lascia in dote al Milan un p ... milannews24.com

La battuta di Allegri a Nkunku e il richiamo chiaro (e forte) alla squadra - La scena è di quelle da raccontare non solo come testimonianza, ma come aneddoto per capire meglio una situazione. tuttomercatoweb.com

Retroscena da Firenze: la battuta davanti a tutti di Allegri a Nkunku. E la frecciata decisa

Retroscena da Firenze: la battuta davanti a tutti di Allegri a Nkunku. E la frecciata decisa alla squadra x.com

Allegri, il retroscena sul Capodanno e la battuta prima di Cagliari-Milan: "Meglio giocare il 2, almeno..." - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.