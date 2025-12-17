Sicurezza il Comune installa due nuove telecamere di videosorveglianza in piazza
Il Comune potenzia la sicurezza urbana installando due nuove telecamere di videosorveglianza in piazza Cortevecchia. Con questa iniziativa, si rafforza il circuito di sorveglianza locale, che già comprende 120 apparecchi. Un intervento volto a garantire maggiore protezione e tranquillità per i cittadini, attraverso tecnologie avanzate che vigilano costantemente sull’area pubblica.
Due nuovi 'occhi' ad alta tecnologia, per vigilare su piazza Cortevecchia e potenziare il circuito di videosorveglianza presente sul territorio, che ad oggi conta 120 telecamere già installate. È di mercoledì 17 la posa di due dispositivi – su piazza Cortevecchia al di sopra del passaggio di.
