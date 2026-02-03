Meloni si presenta a San Lorenzo | l’incontro con l’angelo della Premier diventa un’occasione politica

Giorgia Meloni si presenta a San Lorenzo, ma l’incontro con l’angelo diventa subito un caso politico. La Premier ha deciso di mostrare il suo volto nel dipinto della chiesa, ma la Santa Sede ha stoppato tutto. Ora l’immagine dell’angelo non avrà più il suo volto. La polemica si è accesa in poche ore, e la scelta di Meloni rischia di attirare ancora più attenzione sulla scena pubblica.

Giorgia Meloni non sarà più presente sul dipinto dell'angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina, dopo che la Santa Sede ha espresso la propria opposizione all'uso dell'immagine della prima donna presidente del Consiglio italiano come volto dell'angelo. L'opera, realizzata nel 2000 e situata nella cappella del Crocifisso, era stata modificata con l'inserimento del volto della premier, provocando forti criticità. Secondo quanto riportato da *La *, la richiesta è arrivata direttamente dalla Santa Sede, tramite il monsignor Daniele Micheletti, e ha incluso l'indicazione che l'immagine sacra non deve essere utilizzata per scopi strumentalizzati o politici.

