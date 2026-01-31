Meloni il volto in un restauro a San Lorenzo in Lucina La premier | No decisamente non somiglio a un angelo

Una scena insolita si è vista questa mattina nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma. Un angelo raffigurato in un restauro ha sorpreso i fedeli e i passanti, perché il suo volto assomiglia molto a quello di Giorgia Meloni. La premier, intervistata sulla scena, ha commentato con un sorriso: “No, decisamente non somiglio a un angelo”. La statua, che da tempo era sotto lavori di restauro, ora attira l’attenzione di tutti per il suo volto inaspettatamente simile a quello della politica.

La notizia è talmente surreale da sembrare un fake, ma non lo è. Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma, un angelo ha assunto i tratti del viso della premier Giorgia Meloni. Un recente intervento di restauro avrebbe modificato uno degli angeli che affiancano il busto marmoreo di Umberto II di Savoia, il volto di una delle figure - nato come un semplice cherubino - sarebbe stato cambiato con tratti sorprendentemente somiglianti a quelli della presidente del Consiglio. Un angelo con il volto di Meloni Il restauro solleva interrogativi sulle modalità dell'intervento e sui controlli previsti per un luogo di culto di grande valore storico, risalente al IV secolo.

