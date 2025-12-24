Media | Putin incontra i ministri della Siria per partnership sulla Difesa

MOSCA – Il ministro degli Esteri del Governo di Transizione siriano Asaad al-Shaibani e il ministro della Difesa Murhaf Abu Qasra hanno discusso a Mosca le modalità per sviluppare un partenariato tecnico-militare bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa siriana Sana, citata dall’agenzia russa Tass che specifica che “l’ufficio stampa del Cremlino non ha ancora riferito di tali contatti”. “La cooperazione in materia di difesa con la Russia mira a rafforzare la sicurezza e la stabilità in Siria e in tutta la regione del Medio Oriente”, si legge nel rapporto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

