Media | Putin incontra i ministri della Siria per partnership sulla Difesa
MOSCA – Il ministro degli Esteri del Governo di Transizione siriano Asaad al-Shaibani e il ministro della Difesa Murhaf Abu Qasra hanno discusso a Mosca le modalità per sviluppare un partenariato tecnico-militare bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa siriana Sana, citata dall’agenzia russa Tass che specifica che “l’ufficio stampa del Cremlino non ha ancora riferito di tali contatti”. “La cooperazione in materia di difesa con la Russia mira a rafforzare la sicurezza e la stabilità in Siria e in tutta la regione del Medio Oriente”, si legge nel rapporto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Quel (difficile) disgelo tra Russia e Siria. Putin tenta il rientro in Siria
Leggi anche: Siria e Russia, colloqui su partnership
Media, 'Putin incontra ministri Siria per partnership sulla Difesa'; Media, 'Putin incontra ministri Siria per partnership sulla Difesa'; L'ADIGE.IT * ATTUALITÀ: «MEDIA, 'PUTIN INCONTRA MINISTRI SIRIA PER PARTNERSHIP SULLA DIFESA'; Media, 'Putin incontra ministri Siria per partnership sulla Difesa'.
Media, 'Putin incontra ministri Siria per partnership sulla Difesa' - Shaibani e il ministro della Difesa Murhaf Abu Qasra hanno discusso a Mosca le modalità per sviluppare un p ... corrieredellosport.it
“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «MEDIA, ‘PUTIN INCONTRA MINISTRI SIRIA PER PARTNERSHIP SULLA DIFESA’» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it
La conferenza stampa annuale di Vladimir Putin si è conclusa dopo 4 ore e mezza. Diverse domande dai media britannici, europei e americani. Considerato che in Russia tutti media occidentali continuano a trasmettere a differenza che da noi, direi niente mal - facebook.com facebook
++L’ @Ariachetira arriva sulla Tv russa. Nella didascalia si legge: “Putin viene fatto passare dai media occidentali come intenzionato ad aggredire l’Europa”++ Confermo: Putin è un criminale. Felice di essere stato citato, in negativo, dalla TV del Regime. Nelle x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.