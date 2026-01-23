Trump dice che Meloni vuole fare entrare l’Italia nel Board of Peace | Me l’ha detto lei

Donald Trump ha dichiarato di aver parlato con Giorgia Meloni riguardo alla possibilità che l’Italia si unisca al Board of Peace per Gaza. Secondo l’ex presidente, Meloni avrebbe espresso interesse a partecipare all’iniziativa. La notizia evidenzia un possibile coinvolgimento dell’Italia in ambiti internazionali legati alla pace e alla stabilità nella regione. La conversazione si inserisce in un contesto di dialogo tra leader mondiali su questioni di attualità internazionale.

Donald Trump ha riferito ai giornalisti di aver avuto una telefonata con Giorgia Meloni in merito al Board of Peace per Gaza, parlando di una possibile adesione dell'Italia all'iniziativa. In giornata la premier, a margine del vertice con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ha chiarito la sua posizione: "Siamo disponibili ma il problema è costituzionale, ho chiesto a Trump di rivedere".

