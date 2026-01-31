Bruno Valentinetti, restauratore di 83 anni, si è scatenato in polemiche dopo aver detto di aver dipinto un volto che assomiglia a una sua ex, come secondo cherubino in una sua opera. L’uomo, ex militante di Msi, sostiene di aver semplicemente riprodotto un volto già esistente da anni. La sua dichiarazione ha acceso le discussioni sui social e tra gli utenti, che non hanno perso tempo a commentare il senso delle sue parole.

«Mi sono limitato a ricalcare un volto che esisteva già 25 anni fa». Sono queste le parole di Bruno Valentinetti, 83 anni (a maggio), restauratore e decoratore della Cappella del Crocifisso o delle Anime Sante, situata nella Basilica di San Lorenzo in Lucina (Roma). «Si era rovinata per via di infiltrazioni d'acqua», spiega Il parroco Daniele Micheletti. A catturare l'attenzione è il volto di uno dei cherubini che veglia sul busto di Umberto II. Si tratta di un omaggio a Giorgia Meloni? «Conoscendo il Valentinetti direi di sì, anche io noto la somiglianza. non mi sfugge», confessa il Monsignor Micheletti. 🔗 Leggi su Leggo.it

«Meloni al posto dell'angelo? Fantasia. L'altro cherubino ha il volto della mia ex»: chi è Bruno Valentinetti, il restauratore ex militante di Msi che ha scatenato le polemiche

Un restauratore ha risposto alle accuse e ai sospetti sul volto di un angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

