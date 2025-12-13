Vacanze di Natale al caldo | 7 luoghi da non lasciarsi sfuggire in giro per il mondo Dai Caraibi alle Maldive fino alle Seychelles e poi ancora Messico il Sudafrica Ecco le occasioni da prendere al volo

Scopri sette destinazioni ideali per trascorrere le vacanze di Natale al caldo, lontano dal freddo e dalla neve. Dai Caraibi alle Maldive, Seychelles, Messico e Sudafrica, queste mete offrono un'opportunità unica di godersi il periodo natalizio in località esotiche e rilassanti. Un modo diverso e affascinante di vivere le festività natalizie nel comfort di climi caldi.

Il Natale non è necessariamente maltempo, neve, montagna o sci. Per chi può è anche possibile rifugiarsi al caldo in 7 luoghi da non lasciarsi sfuggire in giro per il mondo. Dai Caraibi alle Maldive, fino alle Seychelles, e poi ancora Messico, il Sudafrica. Ecco le occasioni da prendere al volo. Alle Maldive, tra spiagge borotalco e acque cristalline. Sembrano fatte apposta per una vacanza fuori dal mondo. Alle Maldive basta indossare maschera e pinne e immergersi a pochi metri per ammirare straordinari fondali ricchi di coralli e pesci multicolor. A quaranta minuti di volo interno da Malé, The Residence Maldives by Cenizaro (www. Ilfattoquotidiano.it

