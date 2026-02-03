Mediterraneo bollente | unità militari russe transitano a ridosso delle acque italiane

Le navi militari russe sono tornate a transitare vicino alle coste italiane nel Mediterraneo centrale. Le autorità della Difesa italiana osservano con preoccupazione questa presenza costante, che rafforza la presenza militare russa in una zona già calda di tensioni. La Marina italiana monitora attentamente le manovre, mentre la situazione sul mare resta sotto stretta sorveglianza.

Il Mediterraneo centrale torna a essere teatro di manovre navali che richiamano l’attenzione delle autorità della Difesa italiana, confermando una tendenza al presidio costante da parte della Marina russa. Nelle ultime ore, una flottiglia appartenente alla flotta del Cremlino ha attraversato il Canale di Sicilia, navigando in una zona estremamente sensibile per la sicurezza nazionale e internazionale. Il gruppo di unità navali ha costeggiato i limiti delle acque territoriali italiane, posizionandosi a sud-est della Sicilia, per poi procedere con una serie di manovre che hanno interessato anche il Mar Ionio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

