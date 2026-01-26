Nasce Qualimare | carabinieri e Istituto sul Mediterraneo collaborano per la tutela delle acque siciliane

26 gen 2026

Questa mattina presso la caserma Carlo Alberto dalla Chiesa, è stato annunciato il progetto

Il progetto, che coinvolgerà anche il Nucleo Subacquei Carabinieri di Messina, prevede anche azioni di divulgazione, comunicazione scientifica e di “citizen science”. L’iniziativa conferma l’attenzione che l’Arma rivolge costantemente alla tutela dell’ambiente e l’impegno che l’ISMed pone in essere sul territorio. “Per l’Istituto è un onore poter collaborare con l’Arma dei Carabinieri di Palermo” - ha dichiarato la direttrice dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR, Gabriella Corona - “questo accordo valorizza il nostro impegno nella conoscenza scientifica dei fenomeni che minacciano le risorse naturali, un tema al centro delle attività di ricerca del nostro Istituto da molti anni.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

