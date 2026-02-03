Medioriente Albanese | Manifestazioni Torino? Rimaniamo su Palestina

Il ministro Albanese non si sbilancia sulle manifestazioni a Torino. Dice che si tratta di una generalizzazione pericolosa e invita a chiedere spiegazioni al ministro Piantedosi. Lui preferisce non entrare nel merito e rimanda le accuse. La questione resta aperta, mentre le proteste continuano in diverse città italiane.

“Mi sembra una generalizzazione molto pericolosa, ma vi consiglio di chiedere al ministro Piantedosi spiegazioni di ciò che dice, non posso renderne atto io”. Così la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, rispondendo a margine di una conferenza stampa alla Camera a chi le chiedeva delle parole del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ha parlato di “squadristi rossi” alle manifestazioni a Torino. “Se ho detto che chi manifesta per i centri sociali manifesta anche per Gaza? Sintesi abbastanza brutale di quello che ho detto”, risponde ancora la relatrice. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Durante l'evento Atreju organizzato da Fratelli d'Italia, Meloni e Abu Mazen hanno sottolineato il ruolo centrale dell'Italia nel Medioriente.

