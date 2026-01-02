Will Smith accusato da un violinista di molestie sessuali durante il tour

Will Smith è stato accusato dal violinista Brian King Joseph di molestie sessuali avvenute durante un tour. Secondo la denuncia, il musicista sostiene di essere stato vittima di un'azione sistematica di adescamento, definendo l’esperienza come una progressiva e intenzionale forma di molestia. La vicenda è attualmente al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini in corso, sollevando nuove discussioni sulla condotta nel settore dello spettacolo.

