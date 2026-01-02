Will Smith accusato da un violinista di molestie sessuali durante un tour

Recentemente, l’attore Will Smith è stato accusato dal violinista Brian King Joseph di aver subito molestie sessuali durante un tour. Joseph afferma di essere stato coinvolto in una serie di comportamenti che definisce come un’operazione di “adescamento” progressiva e intenzionale. La notizia ha suscitato attenzione, portando alla luce le accuse di una presunta condotta inappropriata durante l’evento.

Will Smith e il suo management accusati di molestie sessuali dal violinista Brian King Joseph. Dopo i fatti, il musicista sarebbe stato licenziato illegittimamente. «Accuse false, infondate e incaute», controbatte l’avvocato di Smith x.com

