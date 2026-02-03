Maynard James Keenan dice che quello che accade negli Stati Uniti non è normale. Parla di un caos totale e fa capire che non vede via d’uscita facile. Il cantante, noto per i suoi gruppi Tool e A Perfect Circle, continua a esplorare nuove strade senza mai fermarsi, anche di fronte a un panorama sempre più confuso.

(Adnkronos) – Mente visionaria dietro Tool e A Perfect Circle, Maynard James Keenan continua a muoversi lungo traiettorie parallele senza mai ripetersi. Con i Puscifer, il suo progetto più libero e sperimentale, torna oggi a interrogare il presente con ‘Normal Isn’t’, il nuovo disco in uscita il 6 febbraio prossimo, a cinque anni di distanza dall’ultimo lavoro ‘Existential reckoning’, che nasce dall’osservazione della realtà che ci circonda e di un mondo in accelerazione. Un lavoro che arriva mentre l’artista si prepara a tornare in Italia a giugno, con una data al Ferrara Summer Festival del suo progetto A Perfect Circle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maynard James Keenan: “Quello che vediamo non è normale, in Usa caos totale”

