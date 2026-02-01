Generazione lame e tutto quello che non vediamo

Nei giorni della giustizia si parla di carceri sovraffollate e di reati, ma poco si dice di quella che ormai chiamano la “generazione lame”. Sono giovani che, tra violenza e disagio, si fanno notare per atti estremi e spesso invisibili nei dibattiti pubblici. La cronaca riporta episodi di violenza, ma la vera emergenza sta nelle storie di chi cresce tra difficoltà e mancanza di prospettive.

Nei giorni della giustizia allo specchio, nel momento in cui si tirano le somme – sovraffollamento carcerario, reati, persone –, nell'ennesima raffigurazione proscenica del dittongo magistrati-politica (ormai ridotto a uno stantio bias cognitivo, quando invece dovrebbe essere motore di civiltà e civismo), si rischia di perdere di vista il vero 'zaino' microbico della pandemia degli ultimi mesi: la (cosiddetta) «generazione lame». L'inaugurazione degli anni giudiziari da Nord a Sud pone l'attenzione sui nostri giovani (alcuni delinquono già a 12 anni, le lesioni dolose per mano di ragazzini e bambini, sì sono bambini, aumentano anche del 55%) e l'abrasione del fenomeno sulle cronache è sotto gli occhi di tutti – anche ieri a Bologna un altro caso di ragazzo che entra a scuola col coltello.

