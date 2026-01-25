Juventus-Napoli Manna e il mercato | Juanlu? Ci piace vediamo quello che succede

Prima del match tra Juventus e Napoli, Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, ha commentato la situazione di mercato, sottolineando l’interesse per Juanlu. Ha precisato che la società segue con attenzione le possibili evoluzioni e che si valutano diverse opzioni. Manna ha inoltre evidenziato l’importanza di concentrarsi sulla partita, mantenendo un approccio professionale e senza alimentare aspettative eccessive.

