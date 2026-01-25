Juventus-Napoli Manna e il mercato | Juanlu? Ci piace vediamo quello che succede

Da ilmattino.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima del match tra Juventus e Napoli, Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, ha commentato la situazione di mercato, sottolineando l’interesse per Juanlu. Ha precisato che la società segue con attenzione le possibili evoluzioni e che si valutano diverse opzioni. Manna ha inoltre evidenziato l’importanza di concentrarsi sulla partita, mantenendo un approccio professionale e senza alimentare aspettative eccessive.

Tra campo e mercato, queste le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Sky prima del big match delle 18 contro la Juventus dell'ex Luciano Spalletti:. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Juventus-Napoli, Manna: “Giovane ci porta spensieratezza”. Poi l’annuncio sul mercatoIn un momento complesso per il Napoli, Giovanni Manna sottolinea l'importanza di Giovane come elemento capace di infondere leggerezza e fiducia nel team.

Napoli, Manna: “Blocco mercato grandissimo paradosso, faremo di necessità virtù e vediamo…”Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna ha commentato la situazione attuale del mercato, definendola un paradosso di dimensioni significative.

