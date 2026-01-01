Dal compleanno a cifra tonda di Maxima d' Olanda ai 15 anni di matrimonio di William e Kate | gli eventi royal del 2026 Su Amicait

Il 2026 si apre con alcuni eventi di rilievo nel mondo delle royalty, tra celebrazioni e anniversari. Dal compleanno di Maxima d'Olanda ai 15 anni di matrimonio di William e Kate, l’anno si prospetta ricco di momenti significativi. Pur senza la certezza del futuro, si possono anticipare alcuni degli appuntamenti più attesi nel calendario reale, offrendo uno sguardo sulle prossime occasioni di interesse.

Il 2025 è ormai alle spalle e un nuovo anno, il 2026, sta per cominciare. Nessuno ha la sfera di cristallo ma, al netto degli imprevisti, ci sono vari eventi prevedibili. Anche a corte. Compleanni importanti, anniversari, eventi e gli appuntamenti royal da segnare in agenda nei prossimi mesi. Nel regno di Re Carlo e non solo. I compleanni royal a cifra tonda. Il 2026, per molti royal, sarà un anno di compleanno a cifra tonda. Il primo a festeggiare, a febbraio, sarà il piccolo August Philip, figlio di Eugenia di York, che compirà 5 anni. A seguire suo nonno, il principe Andrea, che, sempre nello stesso mese, spegnerà 65 candeline (probabilmente in sordina). 🔗 Leggi su Amica.it

