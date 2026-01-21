Mattia Moreni Dalla formazione a L' ultimo sussulto prima della grande mutazione
Dal 30 gennaio al 31 maggio 2026, il MAMbo di Bologna ospita l'antologica di Mattia Moreni, a cura di Claudio Spadoni e Pasquale Fameli. L’esposizione, intitolata “Dalla formazione a ‘L'ultimo sussulto prima della grande mutazione’,” propone un percorso espositivo che ripercorre la carriera dell’artista, offrendo una visione completa del suo contributo all’arte moderna italiana.
Dal 30 gennaio al 31 maggio 2026 il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna del Settore Musei Civici del Comune di Bologna presenta L'antologica di Bologna, 1965, progetto espositivo a cura di Claudio Spadoni e Pasquale Fameli parte della più ampia antologica Mattia Moreni. Dalla formazione a “L'ultimo sussulto prima della grande mutazione”. La presentazione con visita in anteprima per la stampa si svolge mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 11.00 al MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, in via Don Giovanni Minzoni 14, a Bologna. L'inaugurazione è in programma giovedì 29 gennaio 2026 dalle ore 18.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
