File Epstein | le opposizioni chiedono un’informativa urgente a Matteo Salvini

Le opposizioni chiedono un’azione immediata a Matteo Salvini sugli Epstein Files. Durante la seduta in Parlamento, i rappresentanti di Pd, M5s e Avs hanno chiesto un’informativa urgente dal vicepremier, che si deve ancora pronunciare sulla questione. La richiesta nasce dall’esigenza di fare chiarezza sui documenti trapelati e sui collegamenti sospetti, mentre il governo non ha ancora fornito dettagli ufficiali. La polemica continua a tenere banco in Aula, con le opposizioni che vogliono risposte chiare e trasparenti.

AGI - Una informativa urgente da parte del vicepremier Matteo Salvini sugli Epstein Files. È quanto chiedono le opposizioni Pd, M5s e Avs prendendo la parola in Aula. "Chiediamo oggi un'informativa urgente al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini", ha detto Elisabetta Piccolotti di Avs. "Non per i ritardi dei treni né per le procedure opache sul Ponte sullo Stretto", continua l'esponente Avs, "ma per un fatto che lo riguarda come segretario di un importante partito di maggioranza. Il nome di Matteo Salvini ricorre per ben 96 volte negli Epstein files. Questi messaggi si concentrano nel periodo in cui la Lega, non a caso, raggiunge il suo massimo storico di consenso elettorale anche grazie alla cosiddetta ' Bestia ', un sistema pervasivo e altamente efficace di comunicazione sui social network ". 🔗 Leggi su Agi.it

