Matteo Berardo | La fame di vittoria è la chiave per il successo Mi sento più duecentista

Da oasport.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Berardo si fa notare nell’atletica italiana giovanile. Nato tra le piste di Padova e Ancona, il giovane ha conquistato le prime gare indoor della stagione con prestazioni di rilievo. Berardo dice di sentirsi più duecentista e punta a portare a casa altre vittorie, spinto dalla fame di successo. La sua crescita promette bene per il futuro dello sport italiano.

Matteo Berardo è il volto nuovo dell’atletica italiana giovanile emerso nelle prime gare indoor della stagione, grazie ad una serie di prestazioni scintillanti effettuate tra il 10 ed il 17 gennaio a Padova e Ancona. Nel giro di una settimana lo sprinter lombardo classe 2009 ha eguagliato il primato nazionale U18 sui 60 metri (6.78) e stabilito il nuovo record italiano di categoria sui 200 metri in 21.51 battendo di un centesimo Diego Nappi. Prima di tutto parlaci di te: dove vivi, che scuola frequenti, dove e con chi ti alleni. “Vivo a Milano e frequento la scuola quarta superiore al liceo scientifico Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Oasport.it

matteo berardo la fame di vittoria 232 la chiave per il successo mi sento pi249 duecentista

© Oasport.it - Matteo Berardo: “La fame di vittoria è la chiave per il successo. Mi sento più duecentista”

Approfondimenti su Matteo Berardo

Elisabetta Cocciaretto rivela dopo la vittoria a Hobart: “Ultime 24 ore turbolente, mi sento più matura”

Dopo la vittoria a Hobart, Elisabetta Cocciaretto ha commentato le ultime 24 ore, descrivendole come turbolente e sottolineando una crescita personale.

Chi è Lindsey Vonn, la vittoria in discesa libera a 41 anni e le lacrime sul podio: «Mi sento più forte che mai»

Lindsey Vonn, a 41 anni, conquista la vittoria in discesa libera, dimostrando tutta la sua forza e determinazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Matteo Berardo

matteo berardo la fameMatteo Berardo: La fame di vittoria è la chiave per il successo. Mi sento più duecentistaMatteo Berardo è il volto nuovo dell'atletica italiana giovanile emerso nelle prime gare indoor della stagione, grazie ad una serie di prestazioni ... oasport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.