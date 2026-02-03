Matteo Berardo | La fame di vittoria è la chiave per il successo Mi sento più duecentista

Matteo Berardo si fa notare nell’atletica italiana giovanile. Nato tra le piste di Padova e Ancona, il giovane ha conquistato le prime gare indoor della stagione con prestazioni di rilievo. Berardo dice di sentirsi più duecentista e punta a portare a casa altre vittorie, spinto dalla fame di successo. La sua crescita promette bene per il futuro dello sport italiano.

Matteo Berardo è il volto nuovo dell'atletica italiana giovanile emerso nelle prime gare indoor della stagione, grazie ad una serie di prestazioni scintillanti effettuate tra il 10 ed il 17 gennaio a Padova e Ancona. Nel giro di una settimana lo sprinter lombardo classe 2009 ha eguagliato il primato nazionale U18 sui 60 metri (6.78) e stabilito il nuovo record italiano di categoria sui 200 metri in 21.51 battendo di un centesimo Diego Nappi. Prima di tutto parlaci di te: dove vivi, che scuola frequenti, dove e con chi ti alleni. "Vivo a Milano e frequento la scuola quarta superiore al liceo scientifico Vittorio Veneto.

