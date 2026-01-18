Elisabetta Cocciaretto rivela dopo la vittoria a Hobart | Ultime 24 ore turbolente mi sento più matura

Dopo la vittoria a Hobart, Elisabetta Cocciaretto ha commentato le ultime 24 ore, descrivendole come turbolente e sottolineando una crescita personale. La tennista italiana si prepara ora per il suo esordio agli Australian Open 2026, affrontando questa nuova sfida con una maggiore maturità e consapevolezza, elementi evidenti anche nel suo percorso recente.

Elisabetta Cocciaretto affronterà in maniera un po' particolare il suo esordio negli Australian Open 2026. La marchigiana è reduce dalla settimana di Hobart, dove ha conquistato il suo secondo titolo nel circuito WTA, sconfiggendo con un duplice 6-4 l'americana Iva Jovic. Un percorso fantastico per Cocciaretto, iniziato dalle qualificazioni e sublimato dalla conquista del trofeo. Ci sono però dei risvolti che non si conoscevano. " Le ultime 24 ore sono state piuttosto turbolente ", ha raccontato ai microfoni a Melbourne. " Non sono stata benissimo di pancia e ho cercato di recuperare al meglio, dormendo molto.

