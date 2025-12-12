Chi è Lindsey Vonn la vittoria in discesa libera a 41 anni e le lacrime sul podio | Mi sento più forte che mai

Lindsey Vonn, a 41 anni, conquista la vittoria in discesa libera, dimostrando tutta la sua forza e determinazione. A meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la leggenda dello sci alpino si è aggiudicata la prima libera della stagione, diventando la donna più anziana di sempre a trionfare in Coppa del Mondo. Un traguardo che conferma il suo incredibile spirito competitivo.

L'impresa eccezionale di Lindsey Vonn, vittoria in discesa libera a 41 anni: «Mi sento più forte che mai»

