Mattarella inaugura la sessione CIO invocando il rispetto della tregua olimpica

Questa mattina Sergio Mattarella ha aperto ufficialmente la sessione del CIO a Milano, con un appello forte alla pace e al rispetto della tregua olimpica. Il Presidente ha sottolineato l’importanza di usare i Giochi come momento di unità, invitando tutti a mettere da parte le tensioni e a concentrarsi sui valori dello sport. È un messaggio che arriva in un momento delicato, mentre si avvicinano i Giochi di Milano-Cortina 2026.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ufficialmente aperto la 145ª sessione del Comitato Olimpico Internazionale. Ha segnato così una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Davanti a una platea composta dai vertici dello sport globale e dalle autorità locali, il Capo dello Stato ha lanciato un messaggio politico e umanitario. Mattarella ha sottolineato con forza come lo sport debba proporsi come un autentico veicolo di speranza, un sentimento profondo che accomuna i popoli di tutti i continenti oltre ogni confine geografico.

