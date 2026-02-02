milano cortina mattarella dichiara aperta la 145ma sessione del cio e chiede il rispetto della tregua olimpica

Questa mattina, a Milano, Sergio Mattarella ha aperto ufficialmente la 145esima sessione del Cio, tenutasi alla Scala. Il presidente della Repubblica ha parlato davanti a decine di rappresentanti internazionali, chiedendo con fermezza il rispetto della tregua olimpica. Ha sottolineato l’importanza di garantire condizioni di pace e sicurezza per tutti gli atleti e le delegazioni presenti. Dopo il suo discorso, ha annunciato con entusiasmo l’inizio dei lavori del meeting.

«Dichiaro aperta la 145esima sessione del Comitato Olimpico internazionale": così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso il suo discorso alla Scala in cui ha chiesto «con determinazione» una tregua olimpica. «Chiediamo - con ostinata determinazione - che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi» ha detto. «Lo sport ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali. I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca - ha aggiunto Mattarella -. 'Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo' diceva Martin Luther King. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Questa mattina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso la parola davanti alla Scala di Milano per dare il via alla 145esima sessione del Comitato Olimpico internazionale.

Il presidente Mattarella ha chiesto rispetto e tregua olimpica, sottolineando che i Giochi sono un evento universale.

