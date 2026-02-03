Mateta dopo l’affare sfumato al Milan si opera? La decisione presa di comune accordo col Crystal Palace
Dopo aver visto sfumare l’affare con il Milan, Mateta si è deciso a operarsi. La decisione è arrivata dopo aver parlato con il club inglese, con cui ha trovato un accordo. Lo staff medico del Crystal Palace ha confermato che l’intervento si rende necessario, e ora il giocatore dovrà affrontare il percorso di recupero. I timori del Milan si sono rivelati giusti, e la situazione si è complicata più del previsto.
Zaragoza Roma, svelate le cifre dell’eventuale riscatto: occhio alla clausola! Cagliari, le ultimissime sul riscatto di Kilicsoy: club convinto dell’investimento! I dettagli Icardi Juventus, spunta un clamoroso retroscena del giocatore: «Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi così mi confermate» Romagnoli Lazio, la telenovela continua! Il club smentisce l’agente del difensore: ecco cosa sta succedendo Hiljemark Pisa, adesso è ufficiale: lo svedese è il nuovo allenatore dei toscani! Il comunicato Lecce, Corvia il mercato: «Siamo un laboratorio di idee, se dobbiamo sentirci dire dai tifosi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Mateta CrystalPalace
Mateta si opera? Possibile intervento al ginocchio per l’obiettivo della Juventus. La decisione del giocatore e del Crystal Palace
Mateta potrebbe decidere di operarsi al ginocchio per risolvere definitivamente il problema.
Mateta al Milan: accordo trovato con il Crystal Palace. Può arrivare già a gennaio
I rossoneri sono volati a Londra e hanno chiuso l’accordo per portare Mateta al Milan.
Ultime notizie su Mateta CrystalPalace
Argomenti discussi: Mateta al Milan, affare caldissimo: accordo di massima col Crystal Palace, le cifre e cosa manca; Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito; Mateta al Milan: l’affare esplode, Nkunku può sbloccare tutto all’ultimo respiro; Milan, salta Mateta: la decisione dopo ulteriori visite mediche.
Milan, affare Mateta sfumato: l’infortunio al ginocchio cambia i piani di mercatoLe visite mediche hanno fatto emergere una criticità strutturale al ginocchio che costringerà l’attaccante francese a un intervento chirurgico e a uno stop prolungato, stimato tra i tre e i quattro me ... gonfialarete.com
L’unico motivo per il quale è saltato l’arrivo di Mateta al MilanPerché l'affare Mateta al Milan è saltato, l'unico motivo per il quale la trattativa non è andata a buon fine. Tutti i dettagli ... milanlive.it
L’ultimo giorno di mercato ha legato il Milan al Crystal Palace… con sapore amaro. Prima il mancato arrivo di Mateta in rossonero dopo le visite mediche per i problemi al ginocchio dell’attaccante francese. Poi, l’acquisto da parte del Palace per 50 milioni dai - facebook.com facebook
Ufficiale: #Larsen nuovo giocatore del #CrystalPalace (anche senza l’uscita di #Mateta) x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.