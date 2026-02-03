Mateta dopo l’affare sfumato al Milan si opera? La decisione presa di comune accordo col Crystal Palace

Dopo aver visto sfumare l’affare con il Milan, Mateta si è deciso a operarsi. La decisione è arrivata dopo aver parlato con il club inglese, con cui ha trovato un accordo. Lo staff medico del Crystal Palace ha confermato che l’intervento si rende necessario, e ora il giocatore dovrà affrontare il percorso di recupero. I timori del Milan si sono rivelati giusti, e la situazione si è complicata più del previsto.

Approfondimenti su Mateta CrystalPalace

Mateta potrebbe decidere di operarsi al ginocchio per risolvere definitivamente il problema.

I rossoneri sono volati a Londra e hanno chiuso l’accordo per portare Mateta al Milan.

Ultime notizie su Mateta CrystalPalace

