Mateta al Milan | accordo trovato con il Crystal Palace Può arrivare già a gennaio

I rossoneri sono volati a Londra e hanno chiuso l’accordo per portare Mateta al Milan. L’attaccante francese, classe 1997, può arrivare già a gennaio. La trattativa è stata rapida e senza troppi giri di parole. Ora il club aspetta solo l’ok definitivo per mettere nero su bianco.

Blitz improvviso dei rossoneri che si sono recati a Londra per trattare l'acquisto dell'attaccante francese, classe 1997, dal Crystal Palace. L'accordo, che dovrebbe portare Mateta al Milan, sembra sia stato raggiunto, mentre resta da capire se il trasferimento avverrà la prossima estate o addirittura già in questo mercato invernale. MATETA AL MILAN: CIFRE E DETTAGLI DELL'AFFARE L'intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di 30milioni di euro per il cartellino, e un ingaggio pari a 33,5 milioni di euro più bonus al giocatore. Il francese potrebbe sbarcare subito a Milanello, a condizione che il Crystal Palace trovi il sostituto, che sembrava essere Jorgen Strand Larsen, del Wolverhampton, per circa 50 milioni di euro.

