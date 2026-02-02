Il Milan lavora fino all’ultimo minuto per chiudere l’affare con Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese del Crystal Palace potrebbe arrivare in rossonero già oggi, nell’ultima giornata di mercato. Decisivo sarà il test sul ginocchio che si svolgerà nelle prossime ore, e tutto fa pensare che l’operazione possa andare in porto a sorpresa. La trattativa tiene banco tra le notizie di giornata, mentre i tifosi aspettano con ansia l’ufficialità.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale (si chiude questa sera alle ore 20:00). Accordo trovato tra i due club, con il Diavolo che ha ottenuto il via libera dal Palace per le visite mediche dell'attaccante francese, classe 1997, dopo l'intesa tra 'Eagles' e Wolverhampton per il sostituto di Mateta, l'ex rossonero Jørgen Strand Larsen. Mateta ha così svolto, a Londra, le visite mediche con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, intrigo Mateta: operazione (forse) al fotofinish. Decisivo il test sul ginocchio

Approfondimenti su Jean Philippe Mateta

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con un caso che preoccupa il Milan.

Il Milan si trova con il fiato sul collo a poche ore dalla fine del mercato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Jean Philippe Mateta

Argomenti discussi: Milan, accordo per Mateta. Ma servono nuovi esami al ginocchio; Nuovo sondaggio della Juventus per Zirkzee: affare possibile solo a una condizione; La Gazzetta sul mercato del Milan: Intrigo Mateta; L\'intrigo Strand Larsen riguarda anche l\'Italia: Milan e Torino osservano per Mateta e Adams.

L'intrigo del Milan, il CorSport: Mateta in stand-byUn intrigo complicato, un nodo da sciogliere in queste ultime ore di mercato. Il Milan continua a lavorare per Jean-Philippe Mateta: l'accordo con il calciatore del Crystal Palace è ... milannews.it

Milan, accordo per Mateta. Ma servono nuovi esami al ginocchioEppure era tutto pronto sia con il giocatore che con il club, con accordi economici stipulati verbalmente da almeno due giorni. Infatti con Mateta i rossoneri avevano ottenuto l’intesa per un contratt ... corrieredellosport.it

Tra il #Psv e Alphadjo #Cisse si è inserito il #Milan, sullo sfondo c'è anche la #Roma. Intrigo Cisse', l' #HellasVerona chiamato a decidere x.com

Pianetamilan.it. . Intrigo di mercato in casa #Milan Continua la caccia al difensore e piacciono #Gila e #Aké Ma con la cessione di #Nkunku può arrivare anche #Zirkzee! E su #Ruben in biancoceleste… Ci dice tutto Stefano Bressi - facebook.com facebook