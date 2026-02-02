Mateta a breve l’esito del test al ginocchio Ma potrebbe non andare al Milan!

Da pianetamilan.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A breve si saprà se l’attaccante francese del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, potrà passare al Milan. Il calciomercato invernale si muove e l’esito del suo test al ginocchio potrebbe cambiare i piani. Per ora, tutto dipende dall’esito degli esami, ma il club rossonero è già in attesa di una risposta definitiva.

Nei giorni scorsi Milan e Crystal Palace hanno trovato un accordo per il trasferimento di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, alla corte di Massimiliano Allegri. L'attaccante francese sarebbe costato 35 milioni di euro ai rossoneri e avrebbe percepito uno stipendio di 3,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2029. Il condizionale, però, è d'obbligo, in quanto il Milan - a conoscenza di un problema al ginocchio emerso a metà dicembre - ieri, in occasione delle visite mediche il giocatore ha svolto a Londra, ha chiesto degli ulteriori test nella mattinata odierna. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', tra poco si capirà l'esito di questi esami e si definirà la situazione tra Mateta e il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

mateta a breve l8217esito del test al ginocchio ma potrebbe non andare al milan

© Pianetamilan.it - Mateta, a breve l’esito del test al ginocchio. Ma potrebbe non andare al Milan!

Approfondimenti su Jean Philippe Mateta

Milan, intrigo Mateta: operazione (forse) al fotofinish. Decisivo il test sul ginocchio

Il Milan lavora fino all’ultimo minuto per chiudere l’affare con Jean-Philippe Mateta.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, intrigo Mateta: serve un test al suo ginocchio”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con un caso che preoccupa il Milan.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Jean Philippe Mateta

Argomenti discussi: Milan, Mateta è vicinissimo: a breve si può chiudere. E Nkunku può restare; Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito; Mateta al Milan, affare caldissimo: accordo di massima col Crystal Palace, le cifre e cosa manca; Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi.

mateta a breve lMilan, ore decisive per il futuro di Mateta: a breve l’esito del consulto medicoNelle ultime ore di calciomercato, il Milan potrebbe portare a Milanello Jean-Philippe Mateta, il quale avrebbe già aperto al trasferimento in Italia. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport h ... gonfialarete.com

mateta a breve lJuventus-Mateta, niente telenovela: risposta attesa a breve. Il Crystal Palace chiede l’obbligo con l’EuropaJuventus-Mateta, niente telenovela: risposta attesa a breve. Il Crystal Palace chiede l’obbligo con l’Europa Evitare una nuova telenovela di mercato. È questa la ... tuttojuve.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.