Mateta a breve l’esito del test al ginocchio Ma potrebbe non andare al Milan!
A breve si saprà se l’attaccante francese del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, potrà passare al Milan. Il calciomercato invernale si muove e l’esito del suo test al ginocchio potrebbe cambiare i piani. Per ora, tutto dipende dall’esito degli esami, ma il club rossonero è già in attesa di una risposta definitiva.
Nei giorni scorsi Milan e Crystal Palace hanno trovato un accordo per il trasferimento di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, alla corte di Massimiliano Allegri. L'attaccante francese sarebbe costato 35 milioni di euro ai rossoneri e avrebbe percepito uno stipendio di 3,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2029. Il condizionale, però, è d'obbligo, in quanto il Milan - a conoscenza di un problema al ginocchio emerso a metà dicembre - ieri, in occasione delle visite mediche il giocatore ha svolto a Londra, ha chiesto degli ulteriori test nella mattinata odierna. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', tra poco si capirà l'esito di questi esami e si definirà la situazione tra Mateta e il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
