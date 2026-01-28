Massolin Inter i nerazzurri piombano sul centrocampista | pronta l’offerta al Modena

I nerazzurri hanno messo gli occhi su Massolin. Hanno presentato una prima offerta ufficiale al Modena, cercando di portarlo in nerazzurro il prima possibile. La trattativa è in pieno svolgimento e ora si aspetta una risposta dalla società modenese.

Inter News 24 Massolin Inter, i nerazzurri accelerano per il giovane talento del Modena: presentata una prima offerta ufficiale. L' Inter muove passi concreti per assicurarsi le prestazioni di Massolin, promettente centrocampista del Modena che si sta distinguendo nel campionato cadetto per visione di gioco e dinamismo. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe presentato una prima proposta economica basata su una valutazione complessiva di 5 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Il ruolo dell'agente Riso nella trattativa. L'operazione è portata avanti con decisione grazie alla mediazione di Giuseppe Riso, influente procuratore sportivo che cura gli interessi del ragazzo.

