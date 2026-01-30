Calciomercato Inter bloccato Massolin | accordo verbale col Modena cifre e dettagli dell’operazione

L’Inter ha bloccato l’accordo con il Modena per Massolin. I nerazzurri hanno raggiunto un’intesa verbale e stanno definendo i dettagli dell’operazione. Ora manca solo il via libera ufficiale, ma tutto sembra ormai in discesa.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno raggiunto l'accordo verbale con il Modena per Massolin: operazione in chiusura. Mentre la dirigenza nerazzurra lavora freneticamente per sistemare le corsie esterne e la mediana, Marotta e Ausilio non perdono di vista il futuro. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Inter ha praticamente blindato uno dei talenti più cristallini del campionato cadetto: Yanis Massolin. Calciomercato Inter, Ausilio prenota Massolin: accordo verbale con il Modena per 4,5 milioni di euro. L'operazione conferma la volontà del club di anticipare la concorrenza sui giovani prospetti, seguendo la linea verde tracciata dalla presidenza e avallata da Cristian Chivu, sempre attento alla crescita dei nuovi talenti.

